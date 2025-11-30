¡Cerro Porteño rompe la sequía y conquista el torneo Clausura 2025!

El “Ciclón” demostró estar a la altura de las exigencias

Hasta conseguir la apertura en el marcador, Cerro Porteño demostró estar a la altura de la exigencia de tener que ganar para asegurar el título, mostrándose suelto, desplegando una propuesta voraz desde el pitazo inicial, asfixiando constantemente a Tembetary, merodeando el gol de forma insistente y dejando claro que su única premisa era la victoria para coronar la temporada.

El tanto del desnivel llegó pasando el primer cuarto de hora, y tuvo su origen en un pase en zona de congestión de Giménez, al espacio para Amarilla, quien pese a tener a Marotta encima, de cachetada metió el pase entre las piernas del zaguero, al punto penal para la atropellada de Iturbe, que definió con un zurdazo de primera que dejó sin reacción a Canteros.

Ponerse en ventaja era un paso necesario para el “Ciclón”, que tras el desnivel cambió de semblante, lo que debía contribuir a aprovechar los espacios que naturalmente comenzaba a dejar el equipo rojiverde, terminó siendo un concierto de imprecisiones en el último tercio del campo. Pese al dominio, este bache permitió que el elenco rival se animara más, aunque sin la claridad necesaria para inquietar al portero Arias.

Apenas inició la etapa complementaria el “Ciclón” encontró el gol que iba asegurando el título, gestado con una diagonal de derecha al medio de Cecilio, quien jugó hacia Jorge Morel, este ubicado en la medialuna del área, con un control orientado, quedó perfilado para sacar el derechazo rasante que ingresó pegado al poste derecho del portero Canteros para duplicar la ventaja.

Tras el gol de la tranquilidad, el resto del encuentro fue un monólogo azulgrana. El amplio dominio creó el escenario propicio para que Cecilio pudiera buscar una redención, que no llegó, y para que Soñora tuviera minutos. La victoria estaba tan asegurada que el portero Arias tuvo una noche plácida, interviniendo únicamente ante un disparo aislado de Díaz.

Tras la consagración, se viene la Supercopa

La conquista del torneo Clausura 2025 de ayer no solo significa el fin de la sequía para Cerro Porteño, sino que también abre dos importantes frentes económicos y deportivos.

El “Ciclón” de Barrio Obrero se aseguró el derecho de pugnar por la Supercopa Paraguay, enfrentando al General Caballero de Juan León Mallorquín, el vigente campeón de la Copa Paraguay, en el duelo marcado para el próximo sábado 6 de diciembre, con horario y escenario a definir.

Además de la posibilidad de sumar otro trofeo a su vitrina en el cierre de la temporada, el título asegura el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La clasificación garantiza al club un ingreso mínimo de 3 millones de dólares, cifra que se suma a los 500.000 de la moneda norteamericana que ya embolsó con la conquista de ayer, asegurando una robusta inyección financiera.