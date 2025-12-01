Cerro Porteño vs. General Caballero, la final de la Supercopa

La Supercopa Paraguay 2025 confirmó al segundo finalista: Cerro Porteño. El Ciclón conquistó el torneo Clausura 2025 y es el campeón de la Primera División de Paraguay con más puntos en el año. En consecuencia, los dirigidos por Jorge Bava lograron el segundo boleto a la definición del certamen, que ya había clasificado a General Caballero de Juan León Mallorquín.

El Azulgrana, que superó en el acumulativo por 15 unidades a Libertad, vencedor del torneo Apertura 2025, enfrentará al Rojo de Ka’arendy, el ganador de la Copa Paraguay 2025. El partido tiene fecha, horario y estadio definidos: será el sábado 6 de diciembre, a las 18:00, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.