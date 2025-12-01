Cerro Porteño disputará la fase de grupos de Copa Libertadores

Cerro Porteño derrotó 2-0 a Atlético Tembetary en la última fecha y conquistó el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay con un punto de ventaja sobre Guaraní. La consagración del Ciclón cortó la racha de cuatro años sin títulos, aseguró un lugar en la final de la Supercopa Paraguay 2025 y selló el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

De esta forma, el Azulgrana de Jorge Bava disputará el certamen continental desde el cuadro principal (el sorteo será en marzo, al finalizar las etapas previas). Antes, jugará gran parte del torneo Apertura 2026 como defensor del trofeo y en la búsqueda de un bicampeonato, que no ocurre desde 2004-2005. La temporada arrancará oficialmente el fin de semana del 24 de enero.

Los paraguayos en Copa Libertadores 2026

Con la definición del segundo campeonato de Liga, el fútbol paraguayo tiene confirmado a los clasificados en sus respectivas llaves de Copa Libertadores: 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, que accedió a la competencia por primera vez en la historia, en la Fase 1; Guaraní, segundo en la tabla acumulativa, en la Fase 2; y Cerro Porteño y Libertad, en la Fase de Grupos.