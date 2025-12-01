Último partido de la temporada, el sábado

Por el trofeo de la Supercopa Paraguay pugnarán Cerro Porteño, campeón liguero con mayor puntaje del año, y General Caballero de Juan León Mallorquín, monarca de la Copa Paraguay.

El duelo del fin de semana se desarrollará en el estadio Defensores del Chaco, a las 18:00.

El evento, que no es un campeonato propiamente dicho, se cumple desde el 2021, año en el que Olimpia se impuso sobre Cerro Porteño por 3-1.

La mayor sorpresa se dio en 2022, con la victoria del Sportivo Ameliano contra Olimpia 1-0.

En 2023, Libertad llevó el trofeo a su vitrina de manera automática, pues fue el monarca de mayor producción, además de vencedor del torneo de integración.

En la Supercopa 2024, celebrada el 22 de enero de 2025, el Guma superó a Olimpia por 2-1.

El triunfador del enfrentamiento sabatino obtendrá un premio de 1.000.000.000 de guaraníes, alrededor de 144.000 dólares.