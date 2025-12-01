Libertad despide a Pablo Guiñazú

“El Club Libertad comunica que el profesor Pablo Guiñazú ha dejado de ser el director técnico del equipo principal”, señala la nota.

Lea más: Guiñazú se fue

“Agradecemos al Profe y a su Cuerpo Técnico por la labor realizada en todo este tiempo”, añade el escrito, al punto de desearle “éxitos en sus desafíos venideros”.

“¡Cholo, Libertad siempre será tu casa!”, indica la despedida al profesional argentino, quien dirigió 14 partidos, de los cuales ganó 3, empató 6 y perdió 5.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Primero en el torneo Apertura, el Guma cerró el Clausura en la séptima posición.