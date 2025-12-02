La dupla de Chipi Vera y Dani Chung ratificó la abrumadora preferencia de la audiencia en todas las mediciones. Todo con el respaldo de un gran equipo humano y técnico que se ha visto en cada una de las coberturas deportivas y en el día a día de la mesa.

Ante un nuevo año y muy especial como el del retorno de Paraguay a una Copa del Mundo, el equipo deportivo de ABC Cardinal se prepara para dar el siguiente paso.La 730AM tiene los derechos radiales del Mundial y acompañará a la Albirroja en su aventura norteamericana.

El desafío es ofrecer una cobertura acorde a lo que espera el público del mejor equipo deportivo del país. Además de todos los eventos deportivos a nivel nacional e internacional con el sello propio de la más potente del país con una pasión única por el juego.

El líder evolucionó. Ahora vamos por el ¡Juego que sentimos!

La fiel audiencia

Después de aquella fabulosa y reconfortante experiencia en el “Cardinal Deportivo en el teatro”, lo de anoche ratificó el enorme acompañamiento de la gran y fiel audiencia que respalda y sostiene al Líder en programaciones diarios y transmisiones.

La convocatoria de anoche en La Cabra Sport Bar fue propicia para ratificar y celebrar los éxitos de este año y evento en el que se contaron lo que se ofrecerá la mayoritaria audiencia en todas las plataformas en la que se escucha al Líder...