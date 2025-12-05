Supercopa Paraguay: Duelo de campeones en el cierre de la temporada

Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Mallorquín pugnan por ganar por primera vez el trofeo, instituido a partir del 2021.

Lea más: Entradas para la Supercopa

El partido se celebrará esta tarde, en el Defensores del Chaco, a las 18:00. Estarán frente a frente el campeón liguero con mayor puntaje del año y el monarca de la Copa Paraguay.

El favoritismo lo tiene el Ciclón, por historia, presente, riqueza de plantel, arrastre y otros factores. Para el modesto Rojo mallorquino, este encuentro marcará el fin de un periodo de cuatro años en el que compitió contra los más encumbrados de nuestro balompié.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al ser un único enfrentamiento, este no puede ser considerado como “final”. Es el corolario de un cargado año, con festejos y sinsabores, principalmente para los altoparanaenses, que en 2026 militarán en la División Intermedia, proyectando una rápida vuelta a la élite.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aparte del galardón, el vencedor obtendrá una recompensa económica de 1.000.000.000 de guaraníes, unos 145.000 dólares. El monto para el presupuesto azulgrana no parece ser considerable, pero sí es importante para la economía de los mallorquinos.

* Historial. En la primera edición del duelo de campeones se registró nada menos que el superclásico, en el que Olimpia derrotó por 3-1 a Cerro Porteño, en 2021.

En 2022, Sportivo Ameliano dio el golpe al vencer a Olimpia 1-0.

En 2023, Libertad se quedó con el trofeo de forma automática, al ser el monarca liguero de mayor cosecha y ganador del torneo de integración.

El Guma se adjudicó la versión 2024 al superar por 2-1 a Olimpia. Este choque se cumplió el 22 de enero de este año. Todos los choques se desarrollaron en el estadio de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en Sajonia.