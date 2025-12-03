Fútbol
03 de diciembre de 2025 - 11:18

Comenzó la venta de entradas de la final de la Supercopa Paraguay 2025

El trofeo de la Supercopa Paraguay.
La Supercopa Paraguay 2025 habilitó hoy la venta de entradas para la final. Cerro Porteño, campeón de Liga con más puntos del año, y General Caballero, vencedor de la Supercopa Paraguay 2025, disputan el partido por el título.

Por ABC Color

La Supercopa Paraguay 2025 oficializó hoy los precios y el mecanismo para la venta de entradas. Cerro Porteño, vencedor de Liga con más puntos en el año, y General Caballero de Juan León Mallorquín, ganador de la Copa Paraguay 2025, disputan la final el sábado 6 de diciembre, a las 18:00, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.

La Dirección de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) habilitó todos los sectores del escenario: Gradería Norte y Gradería Sur tienen un costo de 30.000 guaraníes; Platea, 60.000 gs; Preferencia A, Preferencia B, Preferencia D y Preferencia E, 120.000 gs.; Preferencia C, 150.000 gs.; y Vip Albirroja, 200.000 gs. La venta es exclusivamente en www.tuti.com.py.