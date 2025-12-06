A qué hora juega Cerro Porteño vs. General y dónde ver en vivo

Cerro Porteño enfrenta hoy a General Caballero de Juan León Mallorquín en la definición de la Supercopa Paraguay 2025. El Ciclón y el Rojo juegan a las 18:00, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Lea más: Cerro Porteño y General Caballero, por la Supercopa Paraguay 2025
Cerro Porteño vs. General Caballero: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 18:00 horas
Argentina: 18:00 horas
Brasil: 18:00 horas
Uruguay: 18:00 horas
Chile: 18:00 horas
Ecuador: 16:00 horas
Colombia: 16:00 horas
Perú: 16:00 horas
Venezuela: 17:00 horas
Bolivia: 17:00 horas
El Salvador: 15:00 horas
México: 15:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas
Estados Unidos - Este: 16:00 horas
Inglaterra: 22:00 horas
España: 23:00 horas
Bélgica: 23:00 horas
Marruecos: 23:00 horas
Sudáfrica: 23:00 horas
Cerro Porteño vs. General Caballero: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Cerro Porteño vs. General Caballero: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.