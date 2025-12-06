Fútbol
06 de diciembre de 2025 - 12:36

A qué hora juega Cerro Porteño vs. General y dónde ver en vivo

El trofeo de la Supercopa Paraguay.
El trofeo de la Supercopa Paraguay.

Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Mallorquín disputan hoy la Supercopa Paraguay 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño enfrenta hoy a General Caballero de Juan León Mallorquín en la definición de la Supercopa Paraguay 2025. El Ciclón y el Rojo juegan a las 18:00, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Cerro Porteño y General Caballero, por la Supercopa Paraguay 2025

Cerro Porteño vs. General Caballero: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

España: 23:00 horas

Bélgica: 23:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Los jugadores de Cerro Porteño festejan con el trofeo de campeón la conquista del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan con el trofeo de campeón la conquista del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño vs. General Caballero: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores de General Caballero celebran con el trofeo de campeón la conquista de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Los jugadores de General Caballero celebran con el trofeo de campeón la conquista de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.

Cerro Porteño vs. General Caballero: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.