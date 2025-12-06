Cerro Porteño y General Caballero, por la Supercopa Paraguay 2025

Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Mallorquín definen hoy al campeón de la Supercopa Paraguay 2025. El Ciclón y el Rojo juegan a las 18:00, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción. Conduce Mario Díaz de Vivar con VAR de Ulises Mereles y transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño, el campeón con más puntos

Cerro Porteño disputa el certamen como el ganador de Liga con más puntos de la temporada. El Ciclón de Jorge Bava conquistó el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay y finalizó el acumulativo con 15 puntos de ventaja sobre Libertad, que conquistó el torneo Apertura 2025. El Azulgrana vuelve a jugar la competencia tras perder 3-1 con Olimpia en 2021.

General Caballero, el ganador de la Copa

General Caballero de Juan León Mallorquín accedió a la final después de obtener la Copa Paraguay 2025. El Rojo de Humberto Ovelar, que perdió la categoría y regresa a la División Intermedia en 2026, superó 1-0 a 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero y celebró el primer título en la División de Honor. Para despedir el año, los paranaenses quiere festejar con otra consagración.

La formación de Cerro Porteño vs. General Caballero en la Supercopa Paraguay 2025

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Jorge Morel, Gastón Giménez, Cecilio Domínguez; Sergio Araújo y Jonatan Torres.

La formación de General Caballero vs. Cerro Porteño en la Supercopa Paraguay 2025

Luis Guillén; Miller Mareco, Alexis Rodas, Jorge González, Gabriel Molinas; Osmar Giménez, Silvio Torales, Juan Franco, Ángel Aguilera; Teodoro Arce y Clementino González.