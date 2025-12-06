Cerro Porteño y la supremacía sobre General Caballero en 2025

Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Mallorquín disputan hoy la Supercopa Paraguay 2025: el partido comienza a las 18:00, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción. La definición de la competencia enfrenta por sexta en la temporada al Ciclón y al Rojo de Ka’arendy, que han jugado entre si en todos los campeonatos del año.

Cerro y General chocaron en los 4 duelos de Liga: dos del torneo Apertura 2025 y dos del torneo Clausura 2025. Además, 1 en la Copa Paraguay 2025. En total, fueron 5 encuentros, con 3 victorias del conjunto de Barrio Obrero, 1 triunfo de los paranaenses y 1 empate, que finalizó en la tanda de los penales en los cuartos de final del certamen nacional.

Cerro Porteño vs. General Caballero en el año

Torneo Apertura 2025

Fecha 8: General Caballero 0-1 Cerro Porteño, en el Ka’arendy el 9 de marzo

Fecha 19: Cerro Porteño 2-1 General Caballero, en La Nueva Olla el 16 de mayo

Torneo Clausura 2025

Fecha 1: Cerro Porteño 3-1 General Caballero, en La Nueva Olla el 5 de julio

Fecha 12: General Caballero 2-1 Cerro Porteño, en el Ka’arendy el 13 de setiembre

Copa Paraguay 2025

Cuartos de Final: Cerro Porteño (3) 0-0 (4) General Caballero, en el Luis Salinas el 23 de octubre