06 de diciembre de 2025 - 13:43

Cerro Porteño y la supremacía sobre General Caballero en 2025

Juan Manuel Iturbe, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la primera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Mallorquín disputan hoy la Supercopa Paraguay 2025. El Ciclón y el Rojo juegan por sexta vez en la temporada.

Por ABC Color

Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Mallorquín disputan hoy la Supercopa Paraguay 2025: el partido comienza a las 18:00, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción. La definición de la competencia enfrenta por sexta en la temporada al Ciclón y al Rojo de Ka’arendy, que han jugado entre si en todos los campeonatos del año.

Cerro y General chocaron en los 4 duelos de Liga: dos del torneo Apertura 2025 y dos del torneo Clausura 2025. Además, 1 en la Copa Paraguay 2025. En total, fueron 5 encuentros, con 3 victorias del conjunto de Barrio Obrero, 1 triunfo de los paranaenses y 1 empate, que finalizó en la tanda de los penales en los cuartos de final del certamen nacional.

Jonatan Torres (i), futbolista de Cerro Porteño, pelea por el balón en el partido frente a General Caballero por la octava fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Ka'arendy, en Juan león Mallorquín, Paraguay.
Cerro Porteño vs. General Caballero en el año

Torneo Apertura 2025

Fecha 8: General Caballero 0-1 Cerro Porteño, en el Ka’arendy el 9 de marzo

Fecha 19: Cerro Porteño 2-1 General Caballero, en La Nueva Olla el 16 de mayo

Torneo Clausura 2025

Fecha 1: Cerro Porteño 3-1 General Caballero, en La Nueva Olla el 5 de julio

Fecha 12: General Caballero 2-1 Cerro Porteño, en el Ka’arendy el 13 de setiembre

Copa Paraguay 2025

Cuartos de Final: Cerro Porteño (3) 0-0 (4) General Caballero, en el Luis Salinas el 23 de octubre