Gustavo Morínigo, nuevo técnico de Rubio Ñu

La espera de la afición de Rubio Ñu por conocer a su próximo conductor terminó. La dirigencia albiverde, presidida por Rubén Martín Ruiz Díaz, apuesta a la experiencia de Gustavo Morínigo para el 2026.

El Laureado de Santísima Trinidad obtuvo este año el título de la División Intermedia y el ascenso en la élite bajo la orientación de Héctor Marecos.

El profesional tenía una cláusula de renovación automática si se lograban los objetivos deportivos, que fueron cumplidos. Sin embargo, las autoridades decidieron el cambio de timón, designando a Morínigo, quien dirigió a Nacional (finalista de la Libertadores 2014), a la Albirroja Sub 20, Cerro Porteño, selecciones Sub 15, Sub 17, Sub 23 y Adulta como provisorio, Libertad, Coritiba, Ceará, Avaí y Remo de Brasil. Este año estuvo en Sportivo Luqueño.

Los detalles del acuerdo entre Rubio Ñu y Morínigo serán revelados en breve.