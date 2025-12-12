Elegí al Mejor Futbolista Paraguayo del 2025

La votación es de los periodistas deportivos de las diversas plataformas (impreso, digital, la 730 AM ABC Cardinal y ABC TV).

Los lectores darán su preferencia a través de esta plataforma a los efectos de elegir al que consideren.

En las últimas cinco ediciones, las votaciones coincidieron hacia un solo ganador.

ÚLTIMOS DIEZ ELEGIDOS

VOTO DE PERIODISTAS

2014 Fernando Fernández

2015 Derlis González

2016 Rodrigo Rojas

2017 Miguel Almirón

2018 Miguel Almirón

2019 Roque Santa Cruz

2020 Sin elección

2021 Gustavo Gómez

2022 Miguel Almirón

2023 Mathías Villasanti

2024 Diego Gómez

2025 ???

VOTO LECTORES

2014 Fernando Fernández

2015 Rodrigo Rojas

2016 Willian Mendieta

2017 Miguel Almirón

2018 Roque Santa Cruz

2019 Roque Santa Cruz

2020 Sin elección

2021 Gustavo Gómez

2022 Miguel Almirón

2023 Mathías Villasanti

2024 Diego Gómez

2025 ???