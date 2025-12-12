Elegí al Mejor Futbolista Paraguayo del 2025

La votación es de los periodistas deportivos de las diversas plataformas (impreso, digital, la 730 AM ABC Cardinal y ABC TV).
Los lectores darán su preferencia a través de esta plataforma a los efectos de elegir al que consideren.
En las últimas cinco ediciones, las votaciones coincidieron hacia un solo ganador.
ÚLTIMOS DIEZ ELEGIDOS
VOTO DE PERIODISTAS
2014 Fernando Fernández
2015 Derlis González
2016 Rodrigo Rojas
2017 Miguel Almirón
2018 Miguel Almirón
2019 Roque Santa Cruz
2020 Sin elección
2021 Gustavo Gómez
2022 Miguel Almirón
2023 Mathías Villasanti
2024 Diego Gómez
2025 ???
VOTO LECTORES
2014 Fernando Fernández
2015 Rodrigo Rojas
2016 Willian Mendieta
2017 Miguel Almirón
2018 Roque Santa Cruz
2019 Roque Santa Cruz
2020 Sin elección
2021 Gustavo Gómez
2022 Miguel Almirón
2023 Mathías Villasanti
2024 Diego Gómez
2025 ???