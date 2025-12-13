Rubio Ñu: Evaluación de los canteranos

Rubio Ñu, el Laureado de Santísima Trinidad se dispone a disputar su 27ª temporada en Primera, en la que estuvo por última vez en el 2017.

Lea más: Rubio Ñu recala en la Arboleda

La presentación del cuerpo técnico de Gustavo Morínigo fue el jueves y la misma estuvo a cargo del presidente del club, Rubén Ruiz Díaz.

Las incorporaciones serán confirmadas una vez que concluya la breve etapa de observación. Uno de los fichajes sería el experimentado mediocampista de contención Ángel Cardozo Lucena (31), últimamente en Libertad y que ya tuvo dos etapas en La Arboleda, la primera entre el 2012 y el 2013, con 41 partidos animados con la casaca albiverde y la siguiente en el segundo semestre del 2014, tras su ida a La Huerta, con 16 presentaciones y tres goles.

Esta vez el “Pika” llegaría como agente libre, es decir, con pase en mano.