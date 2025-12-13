Sergio Orteman detalla la planificación de San Lorenzo en su regreso a Primera División

El uruguayo explicó que la mitad de la base del plantel campeón de la categoría Intermedia se mantendrá. “Más o menos un cincuenta por ciento quedó de lo que fue el ascenso. Y. más o menos, entre ocho a nueve jugadores estarían llegando. Esa es un poco la idea, y completamos el plantel con los chicos de la regla, esos chicos que tienen que ser parte de esos minutos del reglamento de APF, tener tres o cuatro día a día con nosotros, que ya los tenemos como para que estén preparados para cuando les toque, que no les sorprenda y que estén en otra categoría”.

Consultado sobre los nombres que ya están confirmados como refuerzos para la temporada en Primera División, el técnico charrúa reveló a los jugadores que ya se integraron al plantel. “Sí, Leandro Esteche (lateral)ya llegó, llegó Alexis Doldán (zaguero) también, llegó Mattías Parris (zaguero) y llegó Wilson Quiñónez (arquero), esos son los cuatro que llegaron, y los otros, están en la gestión del presidente y la parte directiva lo que es todo lo contractual. Recién terminó también el torneo primero y siempre lleva unos días más”.

El conductor “rayadito” también confirmó que ya están en marcha con los trabajos de pretemporada de forma anticipada, enfocándose en la preparación física y la adaptación de los juveniles. “Sí, nosotros empezamos el 17 de noviembre, con todo lo que fue el plantel de lo que decidimos que se queden, desde las evaluaciones médicas, físicas, y con los chicos también, obviamente, porque a ellos hay que potenciarlos más desde acostumbrarse a lo que es entrenar con hombres, a otro ritmo de juego y tenerlos el día a día para conocerlos más a ellos también”.

Finalmente, Orteman enfatizó la importancia de la versatilidad táctica y la capacidad de adaptarse a diferentes escenarios de juego para los equipos que no son grandes. “Yo creo que cuando estuvimos en primera en San Lorenzo, se hizo bien, no había una idea base, había de, de acostumbrarnos y manejar todas las situaciones de juego, que eso es lo más importante. A veces encontrás un equipo que te cede la pelota y en otras ocasiones encontrás otro equipo que la tiene mejor que vos y te lleva a defender bajo, a veces. Entonces tenemos que estar en todas las situaciones de juego”.

