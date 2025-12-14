¡Olimpia conquista la Copa Paraguay Femenina!

Tras un primer tiempo cerrado que concluyó sin anotaciones, las dirigidas por Grety Ávila lograron abrir el marcador en el inicio de la etapa complementaria. El gol llegó por intermedio de la capitana Griselda Garay, quien recibió el balón en el círculo central, avanzó unos metros y ejecutó un potente zurdazo esquinado. El disparo fue directo al costado derecho, haciendo inútil la estirada de la portera aurinegra Nilani Chávez.

El partido se liquidó en el cuarto minuto de adición, cuando el Decano Femenino selló su victoria con el segundo tanto. La jugada se originó con un centro de Celeste Aguilera, cuya trayectoria fue desviada con los puños por la arquera Chávez. El rebote fue capturado por Griselda Garay, quien asistió a la estrella Claudia Martínez.

Martínez recibió el esférico y sacudió la red con un potente derechazo, asegurando así el título para Olimpia. La conquista de la Copa Paraguay Femenina otorga al equipo el derecho de pugnar por la Supercopa Paraguay FEM. El duelo por la Supercopa será ante Libertad, el próximo martes 16 de diciembre a las 18:30 horas, nuevamente en el CARFEM.

Estadio: CARFEM (Ypané). Árbitra: Aracely Gómez. Asistentes: Tania Martínez y Pamela González. Cuarta árbitra: Teresita Ojeda.

Guaraní: Nilani Chávez; Fiorela Martínez, Tamara Paniagua, Jessica Martínez y Karina Castellano; Daniela González, Ana Pereira, Yanina Servín y Deysi Sánchez; Nora Peralta y Larissa Saldívar. D.T.: Claudio Vargas..

Olimpia: Gloria Saleb; Liz Barreto, María Segovia, Tania Riso y Celeste Aguilera; Erika Cartaman, María Garay, Claudia Martínez y Mariana Pion; Milagros Rolón y Jorgelina Segovia. D.T.: Grety Ávila.

Goles: 48′ Griselda Garay y 90′+4′ Claudia Martínez (O).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol