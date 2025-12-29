Recoleta FC cede a Gonzalo Falcón al Cienciano de Perú

La entidad aurinegra, que este año reapareció con éxito en la categoría mayor de la APF, anunció este lunes la cesión del portero charrúa al Cienciano de Perú, a préstamo por uno año, con opción a compra definitiva. En la foja de Recoleta quedará registrada esta operación, como la primera operación con un club extranjero.

Gonzalo llegó al plantel del Canario después de pasar por Sportivo Luqueño y entre los torneos Apertura (22 partidos) y Clausura (12), deja anotadas 34 apariciones en el equipo aurinegro.

Entre las incorporaciones ahora pasa a ser prioridad la de un golero, y los candidatos apuntados son el brasileño Tales Caina Wastowski (28 años), que este año jugó a alto nivel en el General Caballero de Juan León Mallorquín, y la otra opción es el argentino Tomás Ezequiel Canteros (24), de Atlético Tembetary.

Ahora resta saber cuál será el destino de Lucas Ramón Romero (23), uno que sí o sí también dejará dividendos en los libros contables de la entidad aurinegra.

