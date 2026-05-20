Cerro Porteño concreta un histórico triunfo ante Palmeiras en Brasil y se está clasificando a octavos de final de la Copa Libertadores

Cerro Porteño, contra todo pronóstico, logró golpear a Palmerias con un triunfo clave 1-0 y llevarse la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores a falta de una fecha para el cierre del Grupo F.

Con la victoria parcial de 3-1 de Junior sobre Sportig Cristal hace que, por ahora, la combinación de resultados coloque al Ciclón en la siguiente ronda del certamen más importante de nuestro continente.

El Ciclón llegaba al Allianz Parque con un panorama complejo: varias bajas por lesión, el golpe anímico sufrido en el torneo local y, sobre todo, la exigencia de enfrentar a un Palmeiras que, por jerarquía y actualidad, parecía prácticamente imbatible.

Sin embargo, el planteamiento táctico de Ariel Holan volvió a destacarse. Tal como ocurrió en Barrio Obrero, Cerro Porteño mostró orden, intensidad y disciplina para neutralizar a las principales armas ofensivas del Verdão.

El trabajo defensivo sobre Jhon Arias y Allan fue clave, limitando la velocidad y el desequilibrio que suelen generar por las bandas.

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En ese contexto, Domínguez Huertas también tuvo una actuación importante, aportando salida y proyección en ataque sin descuidar las coberturas defensivas.

Cerro supo resistir durante la primera mitad y se fue al descanso dejando una imagen sólida: un Palmeiras con mayor posesión y empuje que claridad, y un conjunto azulgrana inteligente para cerrar espacios y sostener el partido desde el orden táctico.