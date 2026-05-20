Cae buscado por disturbios durante superclásico

El ahora detenido se trata de Lucas Isaac Prado Ramírez (19), quien contaba con una orden de detención “por perturbación a la paz pública y otros”, impartida el pasado 22 de abril por la agente fiscal Soledad González, tras los incidentes ocurridos en el superclásico del pasado 19 de abril.

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Fue detenido en la vía pública

Agentes de la Comisaría 2ª de Asunción asignados al operativo de seguridad desplegado en el principal coliseo deportivo de nuestro país, con motivo del partido entre Olimpia y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, interceptaron al joven y ante la actitud sospechosa, se acercaron a él para exigirle la presentación de sus documentos de identidad.

Luego, consultaron al Sistema Informático de la Policía, donde se informaron de la orden de captura pendiente y lo arrestaron.