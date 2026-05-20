Policiales
20 de mayo de 2026 a la - 21:49

Cae buscado por disturbios durante superclásico

Fue detenido Lucas Isaac Prado Ramírez (19), quien contaba con una orden de detención “por perturbación a la paz pública y otros”.
Fue detenido Lucas Isaac Prado Ramírez (19), quien contaba con una orden de detención “por perturbación a la paz pública y otros”.

Un presunto barrabrava de Cerro Porteño fue detenido esta tarde por efectivos policiales durante un control efectuado en las inmediaciones del estadio Defensores del Chaco de la capital, tras corroborar que contaba con orden de captura a raíz de los disturbios ocasionados durante el superclásico entre el club azulgrana y su tradicional rival, Olimpia, el pasado 19 de abril.

Por ABC Color

El ahora detenido se trata de Lucas Isaac Prado Ramírez (19), quien contaba con una orden de detenciónpor perturbación a la paz pública y otros”, impartida el pasado 22 de abril por la agente fiscal Soledad González, tras los incidentes ocurridos en el superclásico del pasado 19 de abril.

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Fue detenido en la vía pública

Agentes de la Comisaría 2ª de Asunción asignados al operativo de seguridad desplegado en el principal coliseo deportivo de nuestro país, con motivo del partido entre Olimpia y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, interceptaron al joven y ante la actitud sospechosa, se acercaron a él para exigirle la presentación de sus documentos de identidad.

La Policía tenía identificado al ahora detenido a través de imágenes de circuito cerrado.
La Policía tenía identificado al ahora detenido a través de imágenes de circuito cerrado.

Luego, consultaron al Sistema Informático de la Policía, donde se informaron de la orden de captura pendiente y lo arrestaron.