Interés de Platense por Héctor Bobadilla, sujeto a lo que decida Cerro

“Sobre Héctor Bobadilla, todavía no tenemos un panorama bien definido. Estamos esperando la resolución de Cerro Porteño, que si queda en Always Ready, va a Platense o a otro fútbol”, explicó el agente. Ibarrola confirmó que el equipo “Calamar” es el más interesado en contar con los servicios del jugador, aunque la palabra final la tiene la dirigencia de Barrio Obrero.

Sobre las negociaciones, el representante aclaró que la intención es concretar una cesión con términos económicos ya establecidos para una futura adquisición por parte del club de Vicente López. “El que está más insistente es Platense, pero todo va a depender de Cerro, que es el dueño del pase del chico, estamos viendo cómo viene la mano y qué determinación toma Cerro. Sería préstamo con una opción y con una opción de compra”, detalló.

Tras un primer rechazo por parte del Ciclón, la entidad argentina envió una oferta superadora que actualmente se encuentra bajo análisis en las oficinas de Barrio Obrero para su aprobación. “Sí, trabajamos mucho para eso. Estuve reunido con la gente de Platense, mejoramos la propuesta, lo pasamos de nuevo a Cerro Porteño. Y ahora estamos esperando a ver qué acontece”, manifestó el empresario sobre el estado actual de las gestiones formales.

El futuro del atacante está supeditado a la evaluación que realice el cuerpo técnico encabezado por Jorge Bava durante el inicio de los trabajos de pretemporada en Paraguay. “Acá el problema es que Héctor Bobadilla se tiene que presentar en Cerro Porteño, y de ahí ver qué determinación toma la institución de Barrio Obrero con respecto a si lo presta o lo deja”, señaló Ibarrola, enfatizando que la decisión depende exclusivamente de la dirigencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La resolución de este caso se daría en los próximos días, una vez que el futbolista se integre a los entrenamientos previstos para el cierre de la semana actual. “Todo va a depender exclusivamente del cuerpo técnico y de la dirigencia del Cerro Porteño. O sea, por ahora se presenta el viernes, el 2 de enero, en Cerro”, concluyó el representante, dejando abierta la posibilidad de que el delantero permanezca en el club azulgrana.