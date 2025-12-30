Alcides Benítez será nuevo jugador de Belgrano de Córdoba

“Así mismo, ya hubo un acuerdo entre la gente de Guaraní de Belgrano de Córdoba. La gente de Belgrano va a adquirir el cincuenta por ciento del pase de Alcides Benítez. Y solamente queda viajar el 2 de enero e ir a la prueba médica. Cuando está todo realizado eso, creo que ya va a ser jugador de Belgrano”, explicó Ibarrola sobre los pasos a seguir tras las fiestas de Año Nuevo para sellar la operación.

Respecto a la posición en la que será utilizado, el agente confirmó que el cuerpo técnico lo proyecta principalmente como lateral, destacando su perfil atlético para el exigente fútbol argentino. “Como lateral, ellos ven en Alcides un perfil muy interesante por el trayecto que hace en la cancha, por la velocidad, entonces el fútbol argentino requiere esa clase de jugador y Alcides estaba en la carpeta del cuerpo técnico”, señaló sobre las expectativas que tienen en Córdoba.

El representante hizo especial énfasis en las capacidades físicas de su representado, destacando que posee registros de velocidad que lo sitúan al nivel de las principales ligas del mundo actual. “Su velocidad es lo que le ayuda mucho. Tiene un promedio de más o menos 36.7 kilómetros por hora. O sea que si vos te ponés a pensar, otros jugadores de la liga top, corren 37.1 y él está en esa velocidad”, detalló el representante sobre la polifuncionalidad que ofrece Benítez por la banda derecha.

Sobre el interés de otros mercados, admitió que existió una posibilidad concreta desde el fútbol brasileño, aunque la urgencia por comenzar los trabajos de preparación terminó por inclinar la balanza hacia Argentina. “Hubo un sondeo muy fuerte de Vasco, pero que todavía no se pudieron definir, pero como el fútbol es así, algunas veces hay que tomar algunas decisiones rápidas, porque los clubes ya están empezando la pretemporada y nosotros buscamos que haga la pretemporada completa”, reveló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, el agente explicó las razones por las cuales se eligió a Belgrano, a pesar de que el club no disputará competencias internacionales durante la temporada que está por comenzar. “Primero, es que fue el único equipo que cumplió con los requisitos que pedía Guaraní. Segundo, la parte económica del jugador, que le interesó mucho. Y tercero, la ciudad, que es hermosa, son muy fanáticos y el sueño de Alcides siempre fue jugar en fútbol argentino”, concluyó.