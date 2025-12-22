Robert Harrison proyecta el CARDE de Ypané como el mejor complejo del mundo

“La verdad que contento. Un año magnífico, maravilloso, único, estuvimos esperando hace mucho tiempo este gran momento. Y lo cerramos acá en la familia del fútbol con nuestras estrellas, con los dirigentes, con todo lo que trabajaron detrás de escena para que esto se pueda convertir en una realidad. Y estamos hoy disfrutando este momento donde sin duda estamos también marcando la pauta de a dónde queremos ir”, expresó el máximo dirigente paraguayo.

Harrison subrayó su ambición de posicionar a la sede de la Albirroja como un referente global en infraestructura deportiva y logística. “Queremos que este complejo sea el mejor del mundo y estoy seguro que lo vamos a lograr. Vamos a tener, con la incorporación de nuevo hotel, vamos a tener ya cuatro hoteles aquí adentro para poder organizar cualquier tipo de competencia internacional también”, explicó sobre la capacidad de alojamiento que tendrá el predio de Ypané.

El presidente detalló que las mejoras no solo incluyen el hotel, sino también una modernización integral que abarca desde los campos de juego hasta las áreas de servicio. “Este complejo va a reunir todas las características de un complejo de alto nivel. La cancha va a ser como una cancha donde se van a disputar los partidos del Mundial, estamos haciendo una fuerte inversión en eso”, destacó Harrison sobre el nivel de exigencia que se aplica en la obra.

Asimismo, se refirió a las áreas técnicas y de prensa que permitirán un funcionamiento mucho más profesional y cómodo para todos los involucrados. “El hotel, la cocina, que va a ser una cocina industrial de primer nivel, también el tema de los atuendos, de lo que sería utilería, que sin dudas la utilería hoy va a tener más de 200 m² para poder almacenar los atuendos. Van a haber también un lugar para ustedes, un lugar de primer nivel, les puedo asegurar”, indicó.

Finalmente, el titular albirrojo anunció una obra especial destinada al bienestar del personal que trabaja diariamente en el mantenimiento del predio y el cuidado de los jugadores. “También vamos a estar haciendo un hotel para los que quedan aquí, los que quedan trabajando, los trabajadores del CARDE, que sin duda hay veces que pasan 72 horas trabajando ininterrumpidamente para brindar lo máximo a los jugadores. Entonces, le estamos haciendo un hotel para ellos”, señaló.

El dirigente concluyó con una visión optimista sobre el impacto que estas obras tendrán en la imagen internacional del fútbol paraguayo. “En fin, creo que va a ser algo que se va a hablar en el mundo. Y estoy seguro que esto luego se va a replicar en otros países”, sentenció Harrison, confirmando que la inauguración oficial de todas las nuevas dependencias está prevista para mayo del próximo año.