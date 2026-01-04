Libertad: Hugo Martínez, reajuste salarial o cambio de aire

Lo ideal para el mediocampista cordillerano Hugo Martínez sería extender su vínculo con el Guma, Libertad, con ingresos mejorados, pero la propuesta dirigencial sería distinta, lo que pone en duda al volante de Santa Elena.

Lea más: Pachi genera gran expectativa

El Chori llegó a las formativas repolleras proveniente del 5 de Octubre de la Liga Yhaguy de Deportes. Para seguir en Libertad, deberá aceptar percibir un salario inferior al que venía cobrando, algo que lo pone entre la espada y la pared, ya que por un lado está la cuestión sentimental, el agradecimiento a la institución en la que se formó y por el otro, la posibilidad de quedar con pase en mano con 25 años, con la chance de alcanzar un mejor contrato para asegurar su futuro económico.

La plantilla liberteña activa a diario bajo las órdenes de Francisco “Chiqui” Arce en el complejo de Fernando de la Mora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De momento, la única incorporación es Federico “Pachi” Carrizo (34), más la vuelta de la promisoria figura Amín Molinas (20), tras militar en 2 de Mayo.