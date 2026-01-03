Libertad: Pachi Carrizo genera expectativa en La Huerta

Pachi Carrizo, arriba a La Huerta de Libertad tras una larga militancia en Cerro Porteño, en el que tuvo como orientador a Chiqui Arce, que sabe perfectamente lo que le puede brindar el experimentado volante con pasado en Rosario Central, Boca Juniors, Cruz Azul de México y Peñarol de Uruguay.

Lea más: Pachi Carrizo se incorpora al Guma

Caracterizado por su buen manejo del balón y los pases filtrados, Carrizo puede encajar perfectamente en el esquema del Guma, que gestiona la contratación de un par de defensores para completar la plantilla repollera.

Los que dejaron el club al cabo de la temporada 2025 fueron: Martín Silva, Roque Santa Cruz, Óscar Cardozo, Ángel Cardozo Lucena, Miguel Jacquet y Martín Cáceres.

El joven Amín Molinas (20) regresó tras militar en el 2 de Mayo.