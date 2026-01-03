Libertad
03 de enero de 2026 - 17:21

Libertad: Pachi Carrizo genera expectativa en La Huerta

Federico Gastón Carrizo (17/05/1991), primera incorporación de Libertad para la temporada 2026.

La llegada de Federico Gastón Carrizo (34 años) genera expectativa en Libertad, por el juego que propone el entrenador Francisco Arce y lo que puede aportar el argentino.

Por ABC Color

Pachi Carrizo, arriba a La Huerta de Libertad tras una larga militancia en Cerro Porteño, en el que tuvo como orientador a Chiqui Arce, que sabe perfectamente lo que le puede brindar el experimentado volante con pasado en Rosario Central, Boca Juniors, Cruz Azul de México y Peñarol de Uruguay.

Caracterizado por su buen manejo del balón y los pases filtrados, Carrizo puede encajar perfectamente en el esquema del Guma, que gestiona la contratación de un par de defensores para completar la plantilla repollera.

Los que dejaron el club al cabo de la temporada 2025 fueron: Martín Silva, Roque Santa Cruz, Óscar Cardozo, Ángel Cardozo Lucena, Miguel Jacquet y Martín Cáceres.

El joven Amín Molinas (20) regresó tras militar en el 2 de Mayo.