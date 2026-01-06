Atlético Colegiales: Fiesta en 4 Mojones

El Club Atlético Colegiales cumple hoy 48 años de vida institucional, afincado con hermosas y reconocidas instalaciones en 4 Mojones, Lambaré.

La institución roja ha incursionado con notoriedad en el fútbol, además de otras disciplinas deportivas y las actividades sociales le dieron el realce y reconocimiento que toda entidad requiere para su potencial desarrollo.

En la denominación del estadio de fútbol se reconoce al patriarca de la familia, el Profesor Luciano Zacarías, mientras sus hijos fueron los fundadores de la institución un viernes 7 de enero de 1977.

El primer titular de la entidad fue el licenciado Roberto Zacarías y la posta la tomó actualmente Emilio Javier Zacarías Yubero, con cuya gestión el club nuevamente fue catapultado a la categoría Intermedia de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), el segundo escalafón del balompié paraguayo.

En la actualidad, Colegiales forma parte de la Primera División B, la tercera categoría.

Algo de historia

El club nace deportivamente en los torneos organizados en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús “Salesianito”, que enfrentaba en ese entonces a equipos del rubro comercial y los Zacarías, junto a una camada de amigos y compañeros, conformaban el team de Othelo.

Por los años 60, ya sumaban varios títulos y al plantel ya se lo conocía con el nombre de El Colegio (conocida librería).

Futboleros de familia, en la década del 70, tras pasos de integrantes por Cerro Porteño y Libertad, don Luciano quiso más e instó a los hijos a conformar su propio club para aunar esfuerzos e intereses en común.

En la principal categoría del fútbol paraguayo, la División de Honor, los Rojos compitieron por 19 temporadas consecutivas, entre 1983 y 2001.

Palmarés

En su palmarés resalta la campaña del 82, cuando Colegiales fue campeón de la Primera de Ascenso y ascendió a la máxima categoría.

Antes, en el 79, el club fue el mejor de la Segunda de Ascenso (hoy Primera C).

Otra de las grandes satisfacciones de los Zacarías y la fanaticada se dio en el Torneo República 1990, conquistando el título y obteniendo el pasaporte para participar de la Copa Libertadores 1991.

En 1995 fue semifinalista de la Copa Conmebol.

En el 99 fue vicecampeón del torneo Clausura y nuevamente consiguió el pasaje para la Libertadores del 2000.

Finalmente, en la Primera B, Colegiales celebró los campeonatos de las temporadas 2008 y 2021.