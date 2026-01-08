En entrevista con ABC: Miles palpita el duelo con la Albirroja

–¿Cuál es tu experiencia jugando en la Major League Soccer?

–En general, disfruto todo el tiempo jugando en la MLS. Vi el crecimiento de la liga en términos de aficionados y de los nuevos estadios que se han construido. Creo que solo la infraestructura de la liga, en su conjunto, seguirá creciendo.

–¿La liga ha mejorado mucho en estos últimos años?

–Definitivamente creo que el estilo de juego aumentó. La calidad de los jugadores de la liga también mejoró. Es muy bueno ver eso. Creo que mejoré también como jugador al estar en el campo de juego y poder competir en un alto nivel. Es genial ver el crecimiento del fútbol en los Estados Unidos, porque de esa manera no solo se consiguen más aficionados, sino también aumenta constantemente la producción de jugadores y los equipos mejoran mucho.

–¿Crees que la MLS puede igualar el nivel de las ligas europeas?

–Pienso que los cuatro o cinco equipos top de la MLS pueden competir en cualquier liga. Honestamente, ese es el sentimiento que tengo. Tenemos muchos equipos que son de élite.

–¿Cuál es el sentimiento que tienen en los Estados Unidos acerca de la Copa del Mundo?

–La gente en general está muy emocionada. Creo que hay muchas ciudades que están muy honradas y felices de albergar los partidos de la Copa del Mundo. Muchas ciudades están ansiosas de mostrar lo que tienen, de ofrecer en términos de quienes son como ciudad, su cultura, etc. Estados Unidos tiene ciudades muy hermosas con culturas diferentes, y esa es una cosa muy linda acerca de este país. Personalmente, estoy muy emocionado, y ojalá pueda estar presente en el certamen. Pero en general, será un gran momento en la historia del fútbol de los Estados Unidos.

–¿Qué recuerdos tienes del partido ante Paraguay disputado en noviembre del año pasado?

–Fue un partido muy competitivo, dos buenos equipos competiendo y tratando de mostrar lo que tenemos para representar a nuestros respectivos países. Fue un partido que lo voy a recordar por muchos aspectos, pero, simplemente, muestra la pasión que nosotros los jugadores tenemos por este hermoso deporte.

–¿Cómo crees que se presentará el duelo ante Paraguay por la Copa del Mundo?

–Es difícil para mí decir que tipo de partido se presentará, hay unos cuantos aspectos y factores a tener en cuenta. Como siempre, en todo primer partido, para cualquier equipo en una Copa del Mundo, es ir con todo. Todos soñamos con jugar un Mundial y tienes que creer que todos en el campo de juego van a darlo todo para conseguir la victoria.