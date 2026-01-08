Premier League: Partido gris en Londres

Las posiciones en la cima de la Premier League se mantuvieron inalteradas durante esta 21ª ronda, en la que todos los equipos del Top 4 igualaron.

Arsenal sigue al frente con 49 puntos, seis más que sus perseguidores más cercanos, Manchester City y Aston Villa (43), quienes empataron el miércoles con Brighton (1-1), del paraguayo Diego Gómez, y el Crystal Palace (0-0), respectivamente.

El Liverpool sigue con la tendencia de la temporada. Otro empate que sabe a poco, pero que les permite mantenerse cuartos, con dos unidades de ventaja respecto al Brentford. El hueco con los tres de arriba es grande, ocho puntos separan a los Reds de City y Aston Villa. El empate da algo más de crédito a Arne Slot, que no verá peligrar su puesto por ahora.

