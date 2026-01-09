Recoleta FC: Mosquera vuelve al país

El lateral izquierdo Dairon Mosquera viene de militar en el Unión Magdalena, descendido a la segunda categoría del balompié cafetero.

Lea más: El Canario, con equipo base

En su corta etapa en el Decano de nuestro fútbol, Mosquera pudo disputar solo dos partidos. Ahora tendrá la posibilidad de competir en un club modesto y ordenado como Recoleta, que no cuenta con tantas presiones.

Mosquera es la decimosegunda incorporación del Canario para el nuevo ciclo, después de Andrés Marsengo, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Marcelo Cañete (argentinos), Pedro Ríos, Francisco Pacher, Juan Alexander Franco, Matías Masi, Kevin Parzajuk, Antonio Samaniego y Allan Wlk Duré.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recoleta FC tendrá en este 2026 su debut internacional, en la Copa Sudamericana. El jueves 5 de marzo enfrentará a Nacional, en el Defensores del Chaco, a las 19:00, por un lugar en la fase de grupos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La preparación aurinegra se cumple en la localidad altoparanaense de Juan León Mallorquín.