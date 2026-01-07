Deportivo Recoleta
07 de enero de 2026 - 01:00

Recoleta FC: El Canario, con equipo base

Wilfrido Báez, Carlos Vera y Francisco Martínez (asesor técnico), en el Puma Resort de Juan León Mallorquín, sede de la pretemporada de Recoleta FC.
Wilfrido Báez, Carlos Vera y Francisco Martínez (asesor técnico), en el Puma Resort de Juan León Mallorquín, sede de la pretemporada de Recoleta FC.Gentileza

Recoleta FC intensifica sus preparativos en la localidad altoparanaense de Juan León Mallorquín. El entrenador Jorge González Frutos trabaja con una base del equipo que está generando muy buenas sensaciones.

Por ABC Color

El Puma Resort es la base de operaciones del Canario, Recoleta FC, en suelo altoparanaense. Las prácticas se realizan en ese mismo establecimiento.

Lea más: Cañete, reemplazante de Ale Silva

Para la mañana del sábado está anunciado un partido de práctica con un combinado de jugadores libres de la zona, en el estadio Ka’arendy, a las 08:00.

La escuadra base aurinegra está compuesta por: Andrés Marsengo; Iván Piris, Nicolás Marotta, Lucas Monzón y Pedro Ríos; Wilfrido Báez, José Antonio Espínola, Juan Alexander Franco y Junior Noguera; Allan Wlk Duré y Kevin Parzajuk.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los siguientes duelos de fogueo están fijados para el miércoles 14 contra el Sportivo Luqueño y para el sábado 17 frente al Sportivo Ameliano.

El torneo Apertura 2023 se abrirá el viernes 23 de este mes. “Reco” debutará contra Trinidense, de local.