Recoleta FC: El Canario, con equipo base

El Puma Resort es la base de operaciones del Canario, Recoleta FC, en suelo altoparanaense. Las prácticas se realizan en ese mismo establecimiento.
Para la mañana del sábado está anunciado un partido de práctica con un combinado de jugadores libres de la zona, en el estadio Ka’arendy, a las 08:00.
La escuadra base aurinegra está compuesta por: Andrés Marsengo; Iván Piris, Nicolás Marotta, Lucas Monzón y Pedro Ríos; Wilfrido Báez, José Antonio Espínola, Juan Alexander Franco y Junior Noguera; Allan Wlk Duré y Kevin Parzajuk.
Los siguientes duelos de fogueo están fijados para el miércoles 14 contra el Sportivo Luqueño y para el sábado 17 frente al Sportivo Ameliano.
El torneo Apertura 2023 se abrirá el viernes 23 de este mes. “Reco” debutará contra Trinidense, de local.