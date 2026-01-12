Fútbol playa: Luqueño, monarca del Tricentenario

El Sportivo Luqueño dejó patente el nivel del fútbol playa paraguayo a nivel internacional, y en particular del team que en diciembre festejó un título en San Salvador.

Lea mas: Sportivo Luqueño campeón

Los campeones jugaron bajo la coordinación y dirección técnica de Daniel Ferreira Caballero.

El elenco luqueño estuvo conformado por el portero Yoao Rolón, Sixto Cantero, Mathias Martínez, Néstor Medina, Milciades Medina, Jhovany Benítez, Mathias Luraschi, Didier Cáceres, Máximo Mareco, Enzo Sánchez, Enrique Sánchez, Valentín Benítez, entre quienes se cuenta a varios mundialistas a nivel de clubes y también componentes de Los Pynandi, el seleccionado albirrojo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* El camino al cetro. En el torneo disputado en Rosario, el equipo luqueño conquistó el título en condición invicta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el primer cotejo se impuso por goleada a San Lorenzo de Almagro, derrotándolo por el marcador de 8 a 1.

También consiguió una gran victoria frente a otro argentino, el cuadro de Boca Juniors, venciendo por 4 a 2.

En el tercer partido nuevamente se despachó con abultado marcador de 7-0 sobre el Terremoto de Uruguay.

En la final se pegó el lujo de batir al bicampeón del balompié vecino, el Argentinos de Rosario, por el score de 4 goles contra 2.

* Palmarés luqueño. El Sportivo Luqueño es uno de los grandes protagonistas actuales del fútbol playa paraguayo, llegando al representar al país en el Mundial de Clubes “Sicilia 2025”.

En la cita mundialista en Catania, Italia, el Kure Luque llegó hasta los cuartos de final cayendo contra el Falfala KQ BSC de Israel, que fue el team campeón mundial derrotando al Napoli BS de Italia en la final.

Luqueño se ubicó en el séptimo meritorio puesto a nivel mundial, derrotando sobradamente 8 a 4 al Qadsia Club de Kuwait en el cotejo para definir posiciones.

En cuanto al torneo local de 2024, Luqueño fue campeón del torneo Clausura, obteniendo el pasaporte para disputar la Libertadores.

En 2025 fue vicecampeón de la cita regional al caer contra el Vasco Da Gama 5 goles contra 2 en el certamen que se disputó en el Estadio Mundialista Los Pynandi.

Los luqueños estrenaron en Rosario el título conquistado en la III Américas Winners Cup de San Salvador, donde vencieron al anfitrión Barra de Santiago, por 6-4.