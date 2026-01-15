Australian Open de tenis: Vallejo cae, el sueño se apaga

El número 1 del tenis de Paraguay buscaba el acceso al cuadro principal del primer Grand Slam de tenis del año, intentando romper 17 años de ausencia de connacionales en Melbourne.

Sin embargo, el galo fue categórico para ganar en sets corridos, por doble 6-2.

Gea marcó el ritmo del partido con la profundidad de sus tiros desde la base para superar a Vallejo, que no pudo desplegar su tenis agresivo y de contragolpe que había mostrado en los dos juegos anteriores en Melbourne Park.

A pesar de no ingresar a la llave principal del Grand Slam en pista dura, el paraguayo demostró mayor madurez, superando sus actuaciones anteriores en fases de clasificación.

En el primer partido de qualy le ganó al mexicano Rodrigo Pacheco Méndez por 6-1, 6-2.

Luego, dejó atrás al italiano Federico Cina ganando 4-6, 6-2, 6-3, para soñar con acceder al main draw de un Major.

La suerte del francés Gea se dilucidará en territorio checo, pues deberá medirse en primera ronda a Jiri Lehecka (24 años), preclasificado #17 del certamen y actual #19 del mundo.

El Abierto de Australia arrancará el domingo con los 128 jugadores que han accedido al torneo que se extenderá hasta el 1 de febrero próximo.

Los campeones defensores del título son el italiano Jannik Sinner (ATP 2) y la estadounidense Madison Keys (WTA 9).