Australian Open: Vallejo, a un paso del sueño

Para ingresar al Major de tenis, Dani disputará este jueves el juego contra el francés Arthur Gea (21 años, ATP 197).

En el juego de este miércoles, Dani cayó en primer set 6-4, y demostró carácter y una notable capacidad de reacción para remontar con categoría, vencer a Cinà 6-2, 6-3 e instalarse en la ronda final de la clasificación para el Abierto de Australia.

Una vez que el paraguayo ajustó sus devoluciones, ya pudo dominar el resto del encuentro.

En la primera ronda de los clasificatorios, Dani le había ganado al mexicano Rodrigo Pacheco Méndez en forma contundente 6-1 y 6-2.

* El partido decisivo. En cuanto al partido que le podría dar la chance a un paraguayo de ingresar a la llave principal de un Grand Slam luego de 17 años, el rival francés batió en forma rotunda al argentino Roman Andrés Burruchaga por el score de 6-2, 6-3.

En el primer partido, Gea tampoco sudó mucho ante el checo Zdenek Kolá, al que derrotó por idéntico score, 6-2, 6-3.r

Precisamente, el galo alcanzó su mejor ranking este lunes. Si bien el europeo tiene mejor ranking que Vallejo, este ha demostrado muy buen nivel en los dos juegos disputados.

* Casi dos décadas de sequía. De ingresar al cuadro principal del Autralian Open, Vallejo romperá una barrera de 17 años de ausencia de jugadores paraguayos en el primer Grand Slam de la temporada.

El último compatriota que alcanzó esta instancia en las canchas de cemento oceánicas fue Ramón Delgado, en la edición del 2009, quien también disputó los otros tres Majors.