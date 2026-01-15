Nacional se pasea en el amistoso ante Rubio Ñu, al que le hizo ¡10 goles!

En el primer turno, la Academia se impuso por un lapidario 7-0 en un trámite que dominó de principio a fin. La cuenta se abrió temprano con un doblete de Richard Prieto a los 5 y 14 minutos, sumado a una conquista de Sebastián Vargas a los 12. La intensidad no decayó y Leandro Meza amplió la diferencia a los 26, seguido por Ignacio Bailone a los 40, Hugo Iván Valdez a los 45 y Franco Pelozo, quien selló la cuenta a los 47.

El once inicial alineado por el local, dirigido por Felipe Giménez contó con Santiago Rojas en el arco; Carlos Espínola, Mauro Coronel, Gastón Benítez y Fernando Díaz en defensa; Iván Valdez, Leandro Meza (Franco Pelozo), Silvio Torales y Sebastián Vargas en el medio; cerrando el ataque Richard Prieto junto a Roque Santa Cruz (Ignacio Bailone).

Por su parte, el conjunto albiceleste presentó en este primer duelo a Aldo Bareiro, Víctor Cabañas, Fernando Garcete, Víctor Penayo, Carlos Giménez, Sebastián Ruiz Díaz, Enmanuel Caballero, Juan Barrios, Stevens Gómez, Jesús Cáceres y Estiven Pérez. La superioridad nacionalófila fue total, aprovechando cada desajuste del rival para rotar piezas y acechar el área constantemente.

En el segundo choque de la noche, la tónica se mantuvo y el Tricolor volvió a celebrar con un contundente 3-0, manteniendo nuevamente su valla invicta. Lucas González fue la figura destacada de este compromiso al marcar por duplicado a los 25 y 41 minutos, mientras que Franco Pelozo volvió a hacerse presente en el marcador a los 38.

El dueño de casa formó en esta ocasión con Gerardo Ortiz; Juan Segundo Feliú, Alexis Cañete, Jorge Trinidad y Rodolfo Argüello; Orlando Gaona, Roberto Ramírez, Carlos Arrúa y Mauricio Cabrera (Franco Pelozo); dejando en ofensiva a Lucas González y Hugo Adrián Benítez.

Este segundo enfrentamiento fue propicio para que Rubio Ñu pusiera en cancha a varios de sus fichajes de mayor renombre. El equipo formó con: Franco Fragueda; Rodi Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos y Pedro Álvarez; Rodrigo Rojas, Lucas Gómez y William Mendieta; Juan Giménez, Pedro Báez y Anderson Leguizamón.

La presencia de figuras como el mediapunta “Willy” Mendieta, el mediocampista Rodrigo Rojas y el lateral Rodi Ferreira permitió al cuerpo técnico albiverde evaluar el acople de sus nuevas piezas ante un rival de jerarquía que suma la dinámica que pregina su nuevo entrenador, a pesar del abultado global de 10-0 que terminó favoreciendo a la Academia.