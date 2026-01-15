Fútbol
Nacional se pasea en el amistoso ante Rubio Ñu, al que le hizo ¡10 goles!

El experimentado delantero de Nacional, Roque Santa Cruz domina el esférico ante la marca cercana del mediocampista ñuense, Fernando Gastón Garcete. (Foto: Nacional)
El experimentado delantero de Nacional, Roque Santa Cruz domina el esférico ante la marca cercana del mediocampista ñuense, Fernando Gastón Garcete. (Foto: Nacional)

Nacional exhibió un nivel arrollador en su feudo de barrio Obrero al aplastar a Rubio Ñu en dos encuentros de preparación disputados ayer por la tarde y noche. El conjunto Tricolor cerró la jornada con sensaciones inmejorables y un saldo goleador categórico, dejando sin respuestas al equipo dirigido por Gustavo Morínigo en ambos compromisos.

En el primer turno, la Academia se impuso por un lapidario 7-0 en un trámite que dominó de principio a fin. La cuenta se abrió temprano con un doblete de Richard Prieto a los 5 y 14 minutos, sumado a una conquista de Sebastián Vargas a los 12. La intensidad no decayó y Leandro Meza amplió la diferencia a los 26, seguido por Ignacio Bailone a los 40, Hugo Iván Valdez a los 45 y Franco Pelozo, quien selló la cuenta a los 47.

El once inicial alineado por el local, dirigido por Felipe Giménez contó con Santiago Rojas en el arco; Carlos Espínola, Mauro Coronel, Gastón Benítez y Fernando Díaz en defensa; Iván Valdez, Leandro Meza (Franco Pelozo), Silvio Torales y Sebastián Vargas en el medio; cerrando el ataque Richard Prieto junto a Roque Santa Cruz (Ignacio Bailone).

Por su parte, el conjunto albiceleste presentó en este primer duelo a Aldo Bareiro, Víctor Cabañas, Fernando Garcete, Víctor Penayo, Carlos Giménez, Sebastián Ruiz Díaz, Enmanuel Caballero, Juan Barrios, Stevens Gómez, Jesús Cáceres y Estiven Pérez. La superioridad nacionalófila fue total, aprovechando cada desajuste del rival para rotar piezas y acechar el área constantemente.

En el segundo choque de la noche, la tónica se mantuvo y el Tricolor volvió a celebrar con un contundente 3-0, manteniendo nuevamente su valla invicta. Lucas González fue la figura destacada de este compromiso al marcar por duplicado a los 25 y 41 minutos, mientras que Franco Pelozo volvió a hacerse presente en el marcador a los 38.

El dueño de casa formó en esta ocasión con Gerardo Ortiz; Juan Segundo Feliú, Alexis Cañete, Jorge Trinidad y Rodolfo Argüello; Orlando Gaona, Roberto Ramírez, Carlos Arrúa y Mauricio Cabrera (Franco Pelozo); dejando en ofensiva a Lucas González y Hugo Adrián Benítez.

Este segundo enfrentamiento fue propicio para que Rubio Ñu pusiera en cancha a varios de sus fichajes de mayor renombre. El equipo formó con: Franco Fragueda; Rodi Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos y Pedro Álvarez; Rodrigo Rojas, Lucas Gómez y William Mendieta; Juan Giménez, Pedro Báez y Anderson Leguizamón.

La presencia de figuras como el mediapunta “Willy” Mendieta, el mediocampista Rodrigo Rojas y el lateral Rodi Ferreira permitió al cuerpo técnico albiverde evaluar el acople de sus nuevas piezas ante un rival de jerarquía que suma la dinámica que pregina su nuevo entrenador, a pesar del abultado global de 10-0 que terminó favoreciendo a la Academia.