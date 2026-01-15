El equipo de Olimpia para enfrentar a Colo Colo en la Serie Río de La Plata

Pese a su condición de amistoso, el elenco trasandino empuja al Decano a potenciar su rendimiento y a examinar sus engranajes colectivos bajo una atmósfera de máxima exigencia. Para este test en la capital charrúa, el estratega Pablo “Vitamina” Sánchez ya tendría definido el once inicial. Conforme a la información del periodista de ABC Cardinal, Ariel Insfrán, la formación tendrá a Gastón Olveira en el arco; una zaga compuesta por Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; un mediocampo integrado por Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; mientras que la ofensiva quedará conformada por Rodney Redes, Carlos Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón.

A priori se puede observar un equipo con laterales que se suman constantemente al ataque, un mediocampo de buen pie y una ofensiva con velocistas por los costados y la referencia en punta de Carlos Sebastián Ferreira. Por otro lado, la planificación del entrenador argentino del franjeado se vio un tanto condicionada por importantes ausencias en la delegación. El cuerpo técnico no dispondrá del polifuncional jugador uruguayo Alejandro Silva, los laterales diestros Lucas Morales y César Olmedo, ni del defensor central Orlando Junior Barreto; todos ellos permanecen en la capital paraguaya enfocados en sus procesos de rehabilitación tras sufrir diversas molestias físicas.

Este choque contra el “Cacique” trasandino -una reedición de la final de la Copa Libertadores 1991- inaugura la travesía rioplatense para la entidad franjeada. Una vez concluida la escala en Montevideo, el grupo partirá rumbo a Argentina para poner punto final a su puesta a punto con un examen de alto voltaje ante Boca Juniors el domingo venidero. Estos compromisos frente a gigantes del continente funcionarán como el termómetro real para el plantel antes de encarar el retorno a la competencia oficial en el plano doméstico.