Braian Samudio anota para el Çorum FK en Turquía

El partido correspondió a la vigésima fecha del mencionado certamen turco, y arrancó con el primer tanto convertido por el delantero senegalés Mame Thiam, para el dueño de casa, a los seis minutos de juego.

El empate para la visita llegó por intermedio del mediocampista turco Ahmet Yilmaz, a los veintidós minutos de juego.

El Çorum FK remató la victoria en el segundo tiempo. El provisorio 2-1, con el ya se puso en ventaja, lo convirtió el centrocampista turco Ogguz Gürbulak, a los treinta y cinco minutos, y fue el mediocampista alemán Atakan Akkaynak el que puso el 3-1, a los treinta y ocho minutos.

Sobre el final del compromiso nuestro compatriota, Braian Samudio, últimamente en el Antalyaspor del mismo país, y con pasado en el Club Cerro Porteño, de Paraguay, entre otros, decretó el 4-1 final a los cuarenta y tres minutos de la etapa complementaria.

Con este triunfo, el Çorum FK se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones, con 35 puntos (con diez partidos ganados, cinco empatados y seis perdidos), y quedó a 7 unidades del líder, el Amed SK, que tiene un partido menos.