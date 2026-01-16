Cerro Porteño, el equipo paraguayo mejor ubicado en el ranking anual de la IFFHS

En el ámbito local, Cerro Porteño se erige como el club paraguayo mejor posicionado al ocupar el puesto 94 a nivel mundial. Este reconocimiento responde a un segundo semestre de éxitos deportivos para el “Ciclón”, que se coronó campeón del Torneo Clausura 2025 y de la Supercopa Paraguay 2025. El podio de los referentes de la liga paraguaya lo completan Libertad, que tras obtener el Torneo Apertura 2025 se situó en la 104ª posición, seguido por Guaraní en el lugar 120 y Olimpia en la ubicación 204.

La nómina de la IFFHS destaca también a otros representantes del fútbol nacional que lograron ingresar en la clasificación tras su desempeño en la temporada 2025. Entre ellos figuran Nacional en el puesto 293, seguido muy de cerca por el Sportivo 2 de Mayo en el 295 y Sportivo Trinidense en el 312. Completan la lista General Caballero de Juan León Mallorquín en el 316, Sportivo Luqueño en el 335, Recoleta FC en el 391 y, finalmente, Sportivo Ameliano en la posición 516, cerrando así la presencia de equipos paraguayos en el escalafón mundial.

En la élite mundial, el “Top 10” presenta un marcado dominio europeo con solo dos excepciones sudamericanas: los finalistas de la última Copa Libertadores. Flamengo, ganador de dicha final, ocupa el sexto lugar, mientras que el Palmeiras de los paraguayos Gustavo Gómez y Ramón Sosa se ubica en el noveno puesto. El listado de honor está liderado por el París Saint-Germain, seguido en orden por el Real Madrid, Chelsea FC, Inter de Milán, Bayern Múnich, Flamengo, FC Barcelona, Arsenal FC, Palmeiras y Borussia Dortmund.