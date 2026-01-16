El “Ciclón” se vuelve Dark: la creativa bienvenida de Cerro Porteño a Mateo Klimowicz

Para anunciar la llegada de Mateo Klimowicz, Cerro Porteño presentó un video que rápidamente se volvió viral por su originalidad: la publicación inicia con la estética sombría y el icónico opening de la serie alemana “Dark”, rindiendo tributo a la nacionalidad y el pasado teutón del futbolista.

Sin embargo, el “suspenso” se rompe de forma magistral para dar paso a una cumbia bien animada de Ráfaga, simbolizando el ADN argentino y el color que el jugador promete aportar al esquema de Jorge Bava.

Este ingenioso contraste audiovisual refleja la dualidad de la nueva joya del Ciclón. Klimowicz, de 25 años, llega a Paraguay luego de haber sido campeón de la Eurocopa Sub-21 con Alemania, pero con la experiencia técnica heredada de su paso por el fútbol mexicano y sus raíces en Instituto de Córdoba.

Es esa mezcla de disciplina europea y talento sudamericano es la que entusiasma a la hinchada, que ve en el hijo del histórico “Granadero” Diego Klimowicz a la pieza creativa que faltaba para dar el salto de calidad definitivo.

El video en redes sociales

Con el mensaje “¡Mateo ya está en el Barrio! ⚽️🏟️🔥¡Willkommen, Klimowicz!“, el video de presentación del deportista causó furor en las redes sociales del Ciclón.

