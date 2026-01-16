Copa Africana de Naciones: Egipto y Nigeria, por subir al podio

Los aficionados de ambas selecciones esperan un choque emocionante, y la designación de un equipo arbitral experimentado como el liderado por el marroquí Jalal Jayed, asegura que el juego se desarrolle en un ambiente de profesionalismo y fair play.

El estadio Mohammed V de Casablanca se prepara para acoger a miles de espectadores que presenciarán este importante encuentro.

Para dicho cotejo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha designado un equipo arbitral marroquí comandado por el árbitro principal Jalal Jayed, quien estará asistido por Zakaria Brinssi y Mustapha Akarkad. La CAF ha depositado su confianza en este equipo arbitral marroquí, reconociendo su experiencia y competencia demostrada en la gestión de partidos de alto nivel.

En cuanto a la tecnología de Asistencia por Vídeo Arbitraje (VAR), Hamza El Fareq, también de Marruecos, liderará el equipo, con la asistencia de Haitham Guirat de Túnez y bajo la supervisión de Lahlou Benbraham, de Argelia.

Este nombramiento por parte del comité de arbitraje de la CAF subraya la creciente reputación de los árbitros marroquíes en el ámbito futbolístico africano.

Las selecciones de Senegal y Marruecos estarán pugnando por el título el domingo, desde las 16:00, en el estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat, en Marruecos.