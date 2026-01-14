Marruecos tumba a Nigeria en los penales y se cota en la final con Senegal

Pese a su condición de favoritos y anfitriones, Marruecos sufrió ante una Nigeria granítica. “Las Súper Águilas” diseñaron un bloque defensivo casi impenetrable, apostando todo al desgaste físico y a la lotería de la pena máxima. Sin embargo, no contaban con la figura de Yassine Bono.

Tal como ocurrió en el Mundial de 2022 ante España, el guardameta marroquí se vistió de héroe. Luciendo su estatus de especialista en penales, Bono detuvo dos lanzamientos cruciales (a Chukwueze y Onyemaechi) justo cuando el Estadio Moulay Abdellah contenía el aliento tras el error inicial del joven Igamane. Su actuación desató el delirio en las gradas y encamina a Marruecos hacia su segunda estrella africana.

En lo futbolístico, Marruecos fue de menos a más. Aunque Nigeria presionó con intensidad en el arranque, los locales terminaron adueñándose del trámite gracias a la profundidad de Achraf Hakimi y los destellos de Brahim Díaz, quien tuvo la primera gran ocasión apenas a los 8 minutos.

Tras el descanso, el equipo de Regragui intensificó el asedio. Ez Abde estuvo cerca de romper la igualdad en el 51, pero la falta de puntería y la soberbia respuesta física de los nigerianos obligaron a disputar una prórroga agotadora. Con el desgaste evidente y varios jugadores acalambrados, el destino del encuentro se trasladó a los once metros.

Desde el punto de los penales, Marruecos mostró mayor templanza y el acierto de su portero hizo el resto. Esta victoria los cita el próximo domingo en la gran final ante Senegal, en lo que promete ser un duelo de potencias continentales. Por su parte, Nigeria deberá conformarse con disputar el partido por el tercer puesto ante la Egipto de Mohamed Salah este sábado.

Ficha técnica:

0 (2) - Nigeria: Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka (Chukwueze, minuto 120+1), Onyedika (Simon, minuto 83), Iwobi; Lookman, Adams (Dele-Bashiru, minuto 97) y Osimhen (Onuachu, minuto 118).

0 (4) - Marruecos: Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, El Khannouss (Igamane, minuto 84), Saibari (Ben Seghir, minuto 118), Brahim Díaz (Ilias Akhomach, minuto 108), Abde (En-Nesyri, minuto 103); El Kaabi (Targhalline, minuto 84).

Goles: Por Marruecos marcaron en la tanda de penales El Aynaoui, Ben Seghir, Achraf y En-Nesyri y por Nigeria lo hicieron Ebere Paul Onuachu y Fisayo Dele-Bashiru.

Árbitro: Daniel Nii Laryea (Ghana). Mostró tarjeta amarilla a Calvin Bassey (minuto 33) y Onyedika (minuto 77) por parte de Nigeria.

Incidencias: partido correspondiente a las semifinales de la Copa África disputado en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat (Marruecos) ante cerca de 69.500 espectadores.

Fuente: EFE