Fútbol femenino: Claudia Martínez lleva su clase a Estados Unidos

El futuro de la joven deportista badeña será el Washington Spirit, actual supercampeón de la Liga estadounidense de fútbol femenino. Existe un preacuerdo suscrito.

Claudia consiguió notoriedad con la Albirroja campeona en el Sudamericano Sub 17 Colombia 2025, en el que fue la goleadora.

Es la más joven de la historia en anotar un hat-trick en una Copa América. Fue campeona con Olimpia en la Copa y Supercopa Paraguay.

Así como la juvenil goleadora viene recogiendo galardones, ahora será dueña de otro récord, con el fichaje más elevado en la rama femenina.

La cláusula de rescisión con el franjeado es de US$ 2.000.000 de dólares, por lo que su nuevo club deberá cerrar el trato por lo menos por esa suma.

Claudia fue la primera paraguaya en ser nominada al Trofeo Kopa de France y estuvo en la terna entre las jugadoras más votadas en América en 2025.