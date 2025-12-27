Olimpia blinda a su estrella: Contrato histórico para “Claudinha”

El nuevo vínculo contractual destaca por la inclusión de una cláusula de rescisión millonaria, un hecho sin precedentes en el balompié femenino local. Aunque el monto exacto se mantiene bajo confidencialidad, la dirigencia subrayó que esta cifra blindará a la jugadora ante posibles ofertas del exterior. De esta manera, “Claudinha” asegura su permanencia por cuatro temporadas más, consolidándose como el pilar fundamental del equipo para el futuro.

El anuncio se realizó a través de las plataformas oficiales del club, resaltando la apuesta económica y deportiva que implica esta firma. “Claudia Martínez Ovando aseguró su continuidad con el Club, respaldada por una cláusula de rescisión millonaria, inédita para el fútbol femenino paraguayo, ampliando la extensión de su contrato por 4 años más”, reza el posteo. La estrategia busca proteger el patrimonio del club y dar estabilidad a una de las carreras más brillantes del deporte nacional.

La renovación llega tras un 2025 sencillamente fenomenal, donde el rendimiento de la atacante trascendió las fronteras de Sudamérica y captó la atención global. Sus actuaciones la llevaron a protagonizar portadas internacionales y a recibir una distinción que colocó al fútbol paraguayo en la élite mundial. “Claudinha” fue nominada al prestigioso Trofeo Kopa (mejor jugadora Sub 21 del mundo) en la gala Balón de Oro de France Football.

La brillante temporada de Claudia Martínez se completará el 31 de diciembre, cuando dispute el prestigioso trono de “Reina de América”. La paraguaya medirá su talento ante la jerarquía de la brasileña Gabi Zanotti, quien a sus 40 años busca el bicampeonato tras un año perfecto con el Corinthians. En la terna también figura la mítica Marta, que a los 39 años llega impulsada por su corona en la Copa América y su gran nivel en el Orlando Pride.

