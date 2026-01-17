San Lorenzo: Martínez es universitario

Mathías Martínez es una apuesta ofensiva del Sportivo San Lorenzo para el año de regreso a Primera.

Lea más: San Lorenzo supera a Luqueño

En principio, en Rayadito presentó incorporaciones modestas, pero luego fue contratando jugadores de mayor recorrido.

En el Gallo norteño, Martínez disputó 17 partidos, sin poder llegar al gol.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para la temporada 2026 en el círculo privilegiado de nuestro fútbol, el club de la Ciudad Universitaria fichó a: Wilson Quiñónez, Luis Vargas, Luis Franco, Leandro Esteche, Mattías Parris, Alexis Doldán, Jeferson Torales, Luis Fernando Cáceres, Alex Álvarez, Iván Torres, Víctor Céspedes, Tobías Jara, Giulio Perinetto, Bruno Piñatares, Ignacio Figueroa y Mathías Martínez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Algunos comentarios refieren que esta nómina podría ser recortada, ya que algunos no están llenando las expectativas.