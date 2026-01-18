San Lorenzo se impone sobre Guaraní

El marcador es apenas referencial, teniendo en cuenta que en realidad se disputaron tres picados de 45 minutos cada uno entre San Lorenzo y Guaraní.

En el “corte” de los 90’, el Rayadito obtuvo la victoria mediante la anotación de Alex “Neymar” Álvarez, en el segundo tiempo. En el tiempo extra, el Cacique se impuso 1-0.

Formaciones principales. San Lorenzo: Federico Cristóforo; Leandro Esteche, Teodoro Paredes, Alexis Doldán e Iván Torres; Axel Galeano, Aldo Quiñónez, Ignacio Figueroa y Tobías Jara; Alex Álvarez y José Alfredo Barrios. D.T.: Sergio Orteman. Guaraní: Aldo Pérez; Juan Daniel Pérez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Alexandro Maidana; Jesús Llano, Luis Gilberto Martínez, Matías López y César Miño; Derlis Rodríguez e Iván Ramírez Ferreira. D.T.: Víctor Bernay.

Los locales mantuvieron la base y fueron realizando cambios de manera paulatina, a diferencia de los visitantes, que presentaron conjuntos distintos.

Elenco B aurinegro: Marino Arzamendia; Mariano Ramos, Alcides Domínguez, César Gregorio Ramírez y Thiago Servín; José Sosa, Agustín Manzur, Nelson Romero y John Jairo Sánchez; Diego Fernández y Richar Torales.

Tercera alineación: Gustavo Dionisi; Junior Haedo, Alcides Domínguez, Thiago Vera y Patricio Coronel; Kevin Ferreira, Bruno Díaz, Giovanni Gómez y Éder Alfonso; Martín Maldonado y Josué Centurión.

La conversión del Cacique, con la que se configuró el resultado global de 1-1, fue señalada por Bruno Díaz.