Bruno Valdez, la desvinculación de Boca y el deseo de seguir en Cerro Porteño

A su llegada, el defensor fue consultado sobre su situación contractual con el equipo argentino y los rumores que lo vinculan con diversos clubes del plano local. Al respecto, el futbolista aclaró: “Sí, vengo al país, fui a poder terminar mi contrato con Boca Juniors, pudimos arreglar de común acuerdo con el club, con la institución, la verdad que llevó un tiempo, pero la verdad ahora mentalizado en lo que se pueda conseguir y enfocado en lo que pueda venir”.

Sobre las posibilidades concretas de fichar por algún club paraguayo, el zaguero desmintió acercamientos con ciertos sectores, aunque confirmó negociaciones abiertas con el “Ciclón”. “No tengo nada todavía asegurado, estamos hablando con Cerro, tuvimos una conversación, con Guaraní no tuve ninguna conversación, esperar a ver qué se pueda dar”, explicó el jugador, dejando en claro que su prioridad absoluta es recuperar el protagonismo en el campo de juego. “No, la idea es jugar, tratar de jugar para poder agarrar ritmo, conseguir un equipo que me dé esa posibilidad otra vez y estar feliz, estar feliz y rodeado de la gente que siempre está conmigo”, añadió.

Uno de los puntos clave en su posible retorno a Cerro Porteño es el momento institucional que atraviesa el club, que próximamente tendrá nuevo presidente. Valdez no ocultó su entusiasmo por volver a vestir la azulgrana: “Tengo ese deseo, obviamente en la institución está pasando por un momento donde hay cambio de dirigencia, es complicado también, pero venimos hablando, vamos a ver a partir de ahora si se puede avanzar un poco más y si no también siempre estoy agradecido con ellos y tratar de conseguir un club donde pueda conseguir yo poder jugar”.

El respaldo de la hinchada cerrista es un motor fundamental en sus ganas de quedarse. Ante la insistencia sobre si las puertas siguen abiertas para el club de sus amores, el jugador respondió con gratitud: “Sí, el hincha de Cerro la verdad estoy muy contento, muy feliz por el cariño que siempre me brindaron y yo también quiero seguir en Cerro Porteño, lo que pasa es que hay que seguir viendo el tema de con quién podemos arreglar o con quién podemos hablar, pero en estos días capaz y resolvemos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a la incertidumbre, el central llega en óptimas condiciones físicas y con la intención de integrarse a los trabajos de pretemporada de manera inmediata, consciente de que el libro de pases aún otorga margen de maniobra. “Si es por mí ojalá y que se pueda cerrar lo más pronto posible para poder estar a disposición en la institución donde me toque y físicamente bastante bien. Yo venía entrenando allá en Argentina con los compañeros que venían también de por ahí, y físicamente me siento muy bien y también preparado para lo que se pueda dar”, enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, al reflexionar sobre el nivel mostrado en la temporada pasada, donde fue pieza importante para la obtención de logros deportivos con el conjunto azulgrana, el defensor se mostró cauto pero esperanzado en que su trabajo sea valorado. “Es complicado igual, yo quiero buscar un club donde pueda jugar, donde esté conforme con lo que es mi trabajo, poder ayudar al equipo, con Cerro Porteño pudimos conseguir eso y la verdad que ojalá y que podamos ver más adelante”, concluyó.