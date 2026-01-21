Cerro Porteño y una bienvenida “de película” para Pablo Vegetti

El Departamento de Comunicación del club, como ya viene siendo habitual no escatimó en creatividad para dar la bienvenida a su nuevo delantero estrella. Aprovechando el icónico alias del futbolista, el “Ciclón” lanzó una producción audiovisual inspirada en la saga “Piratas del Caribe”. Esta estrategia no solo buscó viralizar su llegada, sino también inyectar una dosis de optimismo en una parcialidad cerrista que clamaba por figuras de jerarquía internacional.

Lea más: El “Pirata”, Pablo Vegetti llegó al país para sumarse a Cerro Porteño

Más allá de la puesta en escena, el propio artillero añadió un matiz de intriga a su presentación. En el material audiovisual, el atacante utilizó una retórica que evocó inmediatamente el estilo de Luis Zubeldía, dejando una frase que ya recorre las redes sociales: “¿Qué puedo saber? Soy Pablo Vegetti y estoy en el Barrio”. Con estas palabras, el atacante no solo confirmó su compromiso con la institución, que se extiende por tres años de contrato.

⚽️🏴‍☠️ ¡El Pirata ya está en el Barrio! 🔥🏟️ pic.twitter.com/Z4JnaIsada — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) January 21, 2026

Las expectativas depositadas en el delantero nacido en Santo Domingo tienen un sustento estadístico contundente que avala su vigencia competitiva. Durante el pasado año 2025, Vegetti exhibió una regularidad física y técnica envidiable al participar en 65 encuentros oficiales, logrando una producción de 27 goles. Esta racha goleadora no fue casualidad, ya que su registro previo incluye 24 tantos en 2024 y otras 10 anotaciones en su semestre de debut en 2023.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su exitoso paso por el fútbol de Brasil llega a su fin con números que impresionan, acumulando un total de 60 goles en 143 partidos con la camiseta del Vasco da Gama. En el país vecino, no solo fue el pilar fundamental para sostener al equipo carioca en momentos críticos, sino que además se consagró como el máximo goleador de toda la nación en la última campaña. Ahora, el desafío del “Pirata” será trasladar ese poderío ofensivo al césped paraguayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con la incorporación de Vegetti, el plantel de Cerro Porteño continúa fortaleciéndose y suma ya cuatro caras nuevas en este ciclo que comienza para el supercampeón paraguayo. El argentino se integra a un grupo de fichajes compuesto por el extremo colombiano Harold Santiago Mosquera, el mediapunta argento-alemán Mateo Klimowicz y el mediocampista paraguayo Cristian Paredes, conformando así una estructura ambiciosa para pelear por los dos frentes del primer semestre.