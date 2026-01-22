Los árbitros para la primera fecha del Apertura 2026, con dos “platos fuertes” de entrada

El primer gran atractivo de la cartelera es el denominado “duelo de campeones”, que enfrentará a los dos monarcas vigentes. Cerro Porteño, último ganador del torneo Clausura, recibirá en su estadio, La Nueva Olla, a Libertad, que se adjudicó el Apertura 2025. El compromiso está fijado para este sábado a las 20:15 y contará con el arbitraje principal de Juan Gabriel Benítez, mientras que la asistencia tecnológica en el VAR estará a cargo de José Méndez.

La intensidad del fútbol nacional se trasladará el domingo al Estadio Defensores del Chaco para una nueva edición del “clásico más añejo”. Olimpia, actuando en condición de local en el coliseo de Sajonia, se medirá ante Guaraní a partir de las 18:00 en un duelo entre aspirantes al título de campeón. Para este encuentro, la conducción referil recaerá en David Ojeda, quien contará con el respaldo de Ulises Mereles en la cabina del VAR.

Programación del viernes

Recoleta FC vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Ricardo Grégor.

Hora: 18:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.

Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Río Parapití.

Hora: 20:15.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Guido Miranda y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Esteban Testta.

Cartelera del sábado

Nacional vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y Derlys González.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Cerro Porteño vs. Libertad

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 20:15.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: José Méndez.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Domingo se completa la primera

Olimpia vs. Guaraní

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 18:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: José Cuevas.

Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 20:15.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Esteban Testta y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Luis Onieva.