Pablo Vegetti y el debut: “Estoy a disposición, pero no depende de mí”

Pablo Vegetti está a disposición de Jorge Bava para el arranque de la temporada. El futbolista de 37 años, presentado este jueves, es uno de los cuatro refuerzos del Ciclón. El delantero contó que realizó la pretemporada con Vasco da Gama y que está en condiciones para el primer partido en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

“Venia haciendo la pretemporada. Estoy a disposición, pero no depende de mi”, manifestó Vegetti en una conferencia en la sala de prensa del estadio La Nueva Olla. “Estuve con una vorágine de los últimos días que no descanse bien”, añadió el atacante sobre los días previos al viaje a Asunción para oficializar la llegada al vigente campeón del fútbol paraguayo.

Cerro Porteño vs. Libertad, el estreno

Cerro Porteño comienza la defensa del título de Liga enfrentando a Libertad. El Ciclón recibe al Gumarelo de Francisco Arce el sábado 24 de enero, a las 20:15, hora de nuestro país, en el estadio La Nueva Olla de Asunción. Por su lado, la doble competencia, añadiendo la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, arranca en el mes de abril.