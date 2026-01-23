Fútbol
23 de enero de 2026 - 13:15

A qué hora juega hoy Recoleta vs. Trinidense y dónde ver en vivo

Fernando Romero

Recoleta FC y Sportivo Trinidense disputan hoy la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por Darío Ibarra

Recoleta FC y Sportivo Trinidense disputan hoy la primera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario y el Triki juegan a las 18:00, hora de Paraguay, en el Ricardo Gregor de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Recoleta FC vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Los futbolistas de Recoleta FC celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
Recoleta FC vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores de Sportivo Trinidense festejan un gol en el partido frente a Olimpia por la segunda fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Villa Alegre, en Encarnación, Paraguay.
Recoleta FC vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.