A qué hora juega Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu y dónde ver en vivo

Sportivo Ameliano y Rubio Ñu completan hoy la primera ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo: el La V azulada de Roberto Nani y el Albiverde de Gustavo Morínigo juegan a las 20:15, hora de Paraguay, en La Fortaleza del Pikysyry de Villeta. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:15 horas

Argentina: 20:15 horas

Brasil: 20:15 horas

Uruguay: 20:15 horas

Chile: 20:15 horas

Ecuador: 18:15 horas

Colombia: 18:15 horas

Perú: 18:15 horas

Venezuela: 19:15 horas

Bolivia: 19:15 horas

El Salvador: 17:15 horas

México: 17:15 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:15 horas

Estados Unidos - Este: 18:15 horas

Inglaterra: 23:15 horas

España: 00:15 horas

Bélgica: 00:15 horas

Marruecos: 00:15 horas

Sudáfrica: 01:15 horas

Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.