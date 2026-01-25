A qué hora juega Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu y dónde ver en vivo

Sportivo Ameliano y Rubio Ñu completan hoy la primera ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo: el La V azulada de Roberto Nani y el Albiverde de Gustavo Morínigo juegan a las 20:15, hora de Paraguay, en La Fortaleza del Pikysyry de Villeta. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 20:15 horas
Argentina: 20:15 horas
Brasil: 20:15 horas
Uruguay: 20:15 horas
Chile: 20:15 horas
Ecuador: 18:15 horas
Colombia: 18:15 horas
Perú: 18:15 horas
Venezuela: 19:15 horas
Bolivia: 19:15 horas
El Salvador: 17:15 horas
México: 17:15 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:15 horas
Estados Unidos - Este: 18:15 horas
Inglaterra: 23:15 horas
España: 00:15 horas
Bélgica: 00:15 horas
Marruecos: 00:15 horas
Sudáfrica: 01:15 horas
Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.