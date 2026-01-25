Olimpia-Guaraní, un estreno de “alto voltaje” entre los añejos rivales

El torneo Apertura 2026 arranca hoy para dos clubes con intenciones de ser protagonistas, Olimpia y Guaraní se verán las caras en una nueva edición del “Clásico más añejo”, marcado para las 18:00 en el Estadio Defensores del Chaco. La conducción arbitral estará a cargo de David Ojeda en el campo, mientras que Ulises Mereles supervisará las acciones desde el VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Olimpia, prueba de fuego desde el inicio

Bajo la dirección de Pablo “Vitamina” Sánchez, Olimpia inicia una nueva etapa con el firme objetivo de revertir la pálida imagen dejada en 2025. Tras un año alejado del protagonismo, el Decano se ha renovado con doce incorporaciones, entre los que se destaca los retornos de Richard “Cachorro” Sánchez y Mateo Gamarra que alimentan la ilusión del hincha. Las buenas sensaciones dejadas en la pretemporada, especialmente en los pasajes de buen fútbol ante rivales de jerarquía como Colo Colo y Boca Juniors, generan grandes expectativas sobre el funcionamiento del nuevo cuerpo técnico.

Guaraní, por volver a ser protagonista

El Aborigen, por su parte, apuesta a la continuidad de lo que estuvo a punto de darle un resultado consagratorio en la temporada anterior. El equipo conducido por Víctor Ceferino Bernay mantiene la estructura que lo llevó a pelear palmo a palmo el título del torneo Clausura con Cerro Porteño el semestre pasado. La única baja sensible es la de el buen lateral-volante Alcides Benítez, quien emigró a Belgrano de Córdoba de la Primera División del fútbol argentino. Pese a realizar pocos fichajes, el Legendario confía en la solidez y competitividad de su base y en el retorno de futbolistas quienes anteriormente estaban cedidos a préstamo a otros clubes, para mantenerse en la vanguardia del torneo.